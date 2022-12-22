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Общество

Волгоградские поисковики ищут родственников бойца из Куньинского района

Поисковики из Волгограда попросили помощи в поиске родственников бойца из Куньинского района, защитника Сталинграда, останки которого были найдены при проведении поисковых работ. Об этом сообщается в группе ПО ВППОО «След «Пантеры» в социальных сетях.

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

Красноармеец Иванов Филипп Николаевич родился в 1922 году в деревне Люткино Калининской области. Был призван в Куньинском районе Куньинским РВК. 

Последнее место службы — 260 СД. 22 сентября 1942 года красноармеец Филипп Иванов был убит и захоронен в Сталинградской области, Городищенском районе, Самофаловском сельсовете, станица Котлубань.

«Погибший защитник Сталинграда был обнаружен поисковиками Югры на высоте 154,2 «Огуречная» в Городищенском районе. Отрядам «Обелиск» (город Лангепас), «Истоки» (город Мегион), «Каскад» (город Югорск) удалось найти в ходе экспедиции в июне 2017 года останки 73 воинов Красной Армии, захоронения большинства из которых были осквернены. На вкладыше медальона хорошо читалось «деревня Любкино», как оказалось, правильное название деревни «Люткино» Куньинского района Калининской (сейчас Псковской) области, а в ОБД-Мемориал оператором введено ошибочное название «Моткино», — говорится в сообщении. 

Красноармеец Филипп Иванов захоронен 23 августа 2017 года в братской могиле на Россошинском военно-мемориальном кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. 

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Волгоградские поисковики ищут родственников бойца из Куньинского района

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