Житель Опочки ударил своего собутыльника ножом в шею

18:20, 22 декабря 2022, ПАИ

Опочецкий районный суд Псковской области признал виновным 44-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в ночное время 6 июня 2022 года мужчина после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, заподозрил его в хищении имущества, взял кухонный нож и нанес ему удар в шею ножом. Пострадавший получил ранение в виде резаной раны шеи.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, показал, что произошедшее помнит плохо, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Считает, что это получилось случайно, так как он ничего плохого сделать потерпевшему не хотел.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.