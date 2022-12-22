В Себеже создадут местное отделение Русского географического общества
На интерактивном заседании управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское георгафическое общество» было принято решение создать в Себеже местное отделение Псковского регионального Русского географического общества. О этом сообщил командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» и член Русского географического общества Владимир Бумаков.
За принятие решения московские заседатели проголосовали единогласно.
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