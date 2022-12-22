В Себеже создадут местное отделение Русского географического общества

20:11, 22 декабря 2022, ПАИ

На интерактивном заседании управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское георгафическое общество» было принято решение создать в Себеже местное отделение Псковского регионального Русского географического общества. О этом сообщил командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» и член Русского географического общества Владимир Бумаков.

За принятие решения московские заседатели проголосовали единогласно.