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Общество

В Себеже создадут местное отделение Русского географического общества

Решение московского заседания. Фото: «ВКонтакте»

На интерактивном заседании управляющего совета Всероссийской общественной организации «Русское георгафическое общество» было принято решение создать в Себеже местное отделение Псковского регионального Русского географического общества. О этом сообщил командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» и член Русского географического общества Владимир Бумаков.

За принятие решения московские заседатели проголосовали единогласно.

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