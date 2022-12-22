В Великих Луках депутаты рассмотрели проект районного бюджета
В Великих Луках прошла четвёртая сессия районного Собрания депутатов, сообщает корреспондент газеты «Наш путь».
C докладом о бюджете Великолукского района на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов выступила заместитель главы администрации района – начальник финансового управления Валентина Корнилаева.
Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов сформирован сбалансированным: это ситуация финансового планирования, при которой общие ожидаемые доходы равны общим запланированным расходам. Проект бюджета предусматривает на 2023 год доходы и расходы в объёме 437 млн 800 тыс. руб. Формирование расходной части бюджета осуществляется в программном формате, что подразумевает привязку финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам.
В бюджете Великолукского района утверждаются расходы по семи муниципальным программам. В проекте бюджета учтены бюджетные ассигнования на выполнение всех первоочередных расходных обязательств, обеспечивающие сохранение социальной стабильности в районе.
«Как и в прежние годы, бюджет района сохраняет свою социальную направленность 62,8 % всех расходов планируется направить на социальную сферу», — отметила Валентина Корнилаева.
Также в ходе сессии были рассмотрены вопросы межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты сельских поселений, вопросы, связанные с содержанием дорог, и другие.
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