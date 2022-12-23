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Политика

ТРАНСЛЯЦИЯ Началась очередная сессия Псковской городской Думы

Очередная, 6-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва проходит 23 декабря. 

В основной повестке дня значится 23 вопроса, в том числе о бюджете Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесении изменений в бюджет города на 2022 год, присвоении наименования скверу, расположенному в Пскове, с установкой памятного знака журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

Прямая трансляция сессии доступна также в официальной группе Псковского агентства информации (ПАИ) в социальной сети «ВКонтакте».

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