ТРАНСЛЯЦИЯ Началась очередная сессия Псковской городской Думы

10:10, 23 декабря 2022, ПАИ

Очередная, 6-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва проходит 23 декабря.

В основной повестке дня значится 23 вопроса, в том числе о бюджете Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесении изменений в бюджет города на 2022 год, присвоении наименования скверу, расположенному в Пскове, с установкой памятного знака журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга.

Прямая трансляция сессии доступна также в официальной группе Псковского агентства информации (ПАИ) в социальной сети «ВКонтакте».