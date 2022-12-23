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Происшествия

Суд наказал стружанина за кражу водки и свитшота

Суд обязал жителя поселка Струги Красные к исправительным работам за кражу водки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

В суде установлено, что мужчина похитил из магазина бутылку водки и свитшот. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. 

Прокуратура Струго-Красненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении стружанина. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил стружанину наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.

 

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