Суд наказал стружанина за кражу водки и свитшота

13:54, 23 декабря 2022, ПАИ

Суд обязал жителя поселка Струги Красные к исправительным работам за кражу водки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что мужчина похитил из магазина бутылку водки и свитшот. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Прокуратура Струго-Красненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении стружанина. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил стружанину наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.