В парке «Речная долина» в Опочке продолжается благоустройство

19:39, 16 августа 2026, ПАИ

Глава округа Юрий Ильин проинспектировал ход работ в парке культуры и отдыха «Речная долина» в Опочке. На каком этапе находится благоустройство объекта, рассказал глава муниципалитета Юрий Ильин в своём канале в мессенджере MAX.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» – его удалось запустить благодаря победе в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Работы стартовали в мае 2026 года, сдать объект планируют уже в ноябре. К середине августа общая готовность парка составляет 55 %.

К настоящему моменту в зоне культурных мероприятий выполнена планировка, практически полностью демонтированы старые покрытия и уложено 95 % новых бортовых камней. В зонах спорта, детских активностей, парковки и коммерции территория расчищена от кустарника, проведена планировка, ведётся укладка тротуарной плитки, завершена прокладка гофр для сетей электроснабжения. В рекреационной зоне планировка завершена, уложено 95 % покрытия пешеходных дорожек.

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