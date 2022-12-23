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Общество

В Пскове прошла предновогодняя акция «Подари праздник»

На территории больницы была украшена новогодняя ель. Фото пресс-служба администрации Пскова

Традиционная предновогодняя акция «Подари праздник» прошла в четверг, 22 декабря, в Пскове. Организатором выступил Совет по молодёжной политике при городской Думе при поддержке прокуратуры Псковской области. К участию в акции присоединились партнеры: АО «Псковский хлебокомбинат», Рижская гостиница, фирменная пекарня «Пирогов», азербайджанская диаспора города Пскова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, депутаты Псковской городской Думы Наталья Юрченко и Евгений Васильев, старший помощник прокурора области Рахиба Сулейманова, председатель Совета по молодежной политике при ПГД Александр Андреев и активная молодёжь в костюмах сказочных персонажей посетили Псковскую областную детскую больницу.

Главному врачу были переданы угощения для детей, которые встретят новогодние праздники в стенах лечебного учреждения. В продолжение на территории больницы была украшена новогодняя ель, которую участники оформили в цветах российского триколора.

После, организаторы посетили Псковский детский дом, где вместе с воспитанниками украсили главный символ Нового года и даже поводили хоровод, а также передали угощения для чаепития.

Завершилась акция в областном центре семьи, где дети подготовились к приезду гостей и рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения. В ответ сказочные герои передали ребятам фрукты и пироги. В ответном слове дети пообещали хорошо себя вести, а также пригласили навестить их в следующем году.

«Акция является традиционным предновогодним мероприятием и призвана сделать всё возможное, чтобы Новый Год и Рождество Христово оставались для детей праздниками, которые олицетворяют осуществление детских желаний, вселяют в нас веру и надежду и устремляют нас идти вперёд - к своей мечте. Мы благодарим партнеров акции, в этом году нам удалось сделать этот день по настоящему волшебным», - заключил председатель Совета по молодежной политике при Псковской городской Думе.

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