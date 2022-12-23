Пскович украл электронную сигарету и будет привлечён к суду

22:00, 23 декабря 2022, ПАИ

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении псковича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж, т. е. открытое хищение чужого имущества). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что пскович решил продать через сеть Интернет электронную сигарету. По объявлению к нему обратился молодой человек, который пожелал приобрести электронную сигарету, предложив покупателю за неё 2 000 руб. Однако продавец сообщил, что желает продать сигарету за 2 500 руб. Получив отказ в продаже, покупатель убежал от продавца, открыто похитив предмет торга.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.