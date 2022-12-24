Никон Печерский наступил по народному календарю

09:12, 24 декабря 2022, ПАИ

Память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря, отмечают сегодня. Об этом сообщает портал calend.ru.

Никон родился в XI веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провёл в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришёл в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Поражённый этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.

На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землёй на метлах и поднимать снежные вихри.