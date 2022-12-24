Пушкиногорцы продолжают принимать активное участие в выборах нового главы

14:12, 24 декабря 2022, ПАИ

Жители Пушкиногорского района продолжают принимать активное участие в выборах нового главы. Об этом сообщается в группе ТИК Пушкиногорского района в соцсети «ВКонтакте».

«С самого утра в плотном графике нашли время для голосования директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков, глава администрации ГП «Пушкиногорье» Александр Афанасьев с сыном и заведующий производством Пушкиногорского хлебозавода Вадим Снегов», — говорится в сообщении.

Также свой гражданский долг в первые часы голосования исполнила председатель ТИК Светлана Баранова, дополнили в ТИК района.

Кроме этого, в Telegram-канале администрации Пушкиногорского района отметили, что одним из первых проголосовал врип главы района Алексей Яковлев, а также депутат Собрания депутатов Пушкиногорского района, директор Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Оксана Данченко.

За обновление проголосовал на своём избирательном участке и директор МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг», заместитель председателя Собрания депутатов Пушкиногорского района Анатолий Романов.

А вместе с жителями села Велье приняла участие в голосовании на выборах главы Пушкиногорского района глава сельского поселения «Велейская волость» Светлана Алексеева.