Пушкиногорцы продолжают принимать активное участие в выборах нового главы
Жители Пушкиногорского района продолжают принимать активное участие в выборах нового главы. Об этом сообщается в группе ТИК Пушкиногорского района в соцсети «ВКонтакте».
«С самого утра в плотном графике нашли время для голосования директор АО «Пушкиногорский маслосыродельный завод» Николай Щураков, глава администрации ГП «Пушкиногорье» Александр Афанасьев с сыном и заведующий производством Пушкиногорского хлебозавода Вадим Снегов», — говорится в сообщении.
Также свой гражданский долг в первые часы голосования исполнила председатель ТИК Светлана Баранова, дополнили в ТИК района.
Кроме этого, в Telegram-канале администрации Пушкиногорского района отметили, что одним из первых проголосовал врип главы района Алексей Яковлев, а также депутат Собрания депутатов Пушкиногорского района, директор Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Оксана Данченко.
За обновление проголосовал на своём избирательном участке и директор МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг», заместитель председателя Собрания депутатов Пушкиногорского района Анатолий Романов.
А вместе с жителями села Велье приняла участие в голосовании на выборах главы Пушкиногорского района глава сельского поселения «Велейская волость» Светлана Алексеева.
Около 400 избирателей проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района к этому часу