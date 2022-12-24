Александр Лукашенко подарил главе «Роскосмоса» свежий хлеб и любимое сало Шойгу

15:57, 24 декабря 2022, ПАИ

Испеченный утром хлеб и любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Это любимое сало Шойгу», - подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, когда он возвращался из заграничной командировки, делегации очень понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда он предложил сделать предприятиям республики что-то похожее. «Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», - сказал Александр Лукашенко, передавая выпечку, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом «должна быть девушка».