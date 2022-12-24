В массовых беспорядках во Франции пострадало более 30 полицейских

20:34, 24 декабря 2022, ПАИ

Тысячи курдов собрались на площади Республики в Париже после стрельбы, при которой погибли трое курдских активистов, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины. По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Митингующие требуют справедливого расследования инцидента и скандируют антитурецкие лозунги.

Сначала манифестация проходила мирно, но затем начались стычки, в какой-то момент разъяренная толпа кинулась на проезжающие машины и начала устраивать погромы. Несколько драк вспыхнуло между самими протестующими. Затем они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образовывая цепи. Полиция применила слезоточивый газ.

На данный момент более 30 полицейских пострадали, задержано 11 человек.