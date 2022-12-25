Путин заявил о «растаскивании» России противниками

13:04, 25 декабря 2022, ПАИ

В основе конфликта на Украине сейчас лежит политика геополитических оппонентов, которые «растаскивают» на части Россию, сообщает «Lenta.ru».

Он также напомнил про принцип «разделяй и властвуй», который лежит в основе политики оппонентов России. По его мнению, остальные страны «всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас» — заниматься «растаскиванием» исторической России. При этом российский лидер видит цель страны в том, чтобы, наоборот, объединить народ.

Президент также пояснил, что еще в 2014-м страна пыталась помочь разрешить конфликт на Украине с помощью переговоров. «Но, к сожалению, обратная сторона была настроена по-другому. Начали, как я много раз говорил, мы все это знаем, проводить там [на Украине] жесткие действия военного характера», — объяснил он.

«Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», — утверждает президент. Он добавил, что после неоднократного отказа в переговорах российская сторона решила защищать жителей тех территорий. «Мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось», — заключил российский лидер.