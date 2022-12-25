Директор музея «Михайловское» проголосовал на выборах в Пушкиногорском районе

13:19, 25 декабря 2022, ПАИ

Директор Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пушкиногорского района.

"Участковые избирательные комиссии работаю, участки открыты, приглашаем жителей района сделать свой выбор!" - написали в администрации.

Напомним, что сегодня стартовал основной день досрочных выборов главы Пушкиногорского района.