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Политика

В Совфеде поддержали повышение налогов для уехавших из России

Инициативу повышения налогов для уехавших из России поддержали в Совфеде, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Сергея Цекова.

Сенатор высказался в поддержку такой инициативы. По его мнению, «сбежавшие за границу» не должны продолжать пользоваться благами Российского государства, это «в корне неправильно». 

«Те, кто сбежал, должен вносить свой вклад в, скажем так, развитие экономического благосостояния государства», — добавил Цеков.

Ранее в воскресенье спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал отменить преференции и повысить ставку налога для покинувших Россию граждан. По его словам, в палате уже прорабатывают соответствующие изменения закона.

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