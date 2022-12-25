Шахматисты Островской гимназии поборолись за призовое место

20:47, 25 декабря 2022, ПАИ

В рамках программы «Шахматный всеобуч» учащиеся вторых классов Островской гимназии приняли участие в игре-конкурсе «Мы любим шахматы». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Конкурсу предшествовали занятия по программе шахматного всеобуча для этой возрастной группы, на которых ребята совершенствовали умения и навыки шахматной игры.

«У нас талантливые дети — всё могут, когда это им интересно. Поэтому на занятиях старались давать им больше самостоятельности. Дети решали шахматные задачи, этюды, анализировали типовые позиции. А чему научились, показала игра-конкурс», — рассказала педагог-организатор Галина Евстратова.

Все юные шахматисты успешно справились с заданиями конкурса, даже с очень сложными. Победителем стал Кирилл Васильев.