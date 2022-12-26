Улица Ипподромная открылась для движения транспорта в Пскове

08:52, 26 декабря 2022, ПАИ

Улица Ипподромная открылась для движения транспорта в Пскове. До конца текущий недели, сразу после открытия Троицкого моста, по ней запустят автобусы. Об этом сообщил в своём Тelegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Более трех месяцев здесь велись работы по прокладке магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона Сиреневый. Подрядчик столкнулся с трудностями при разработке скального грунта. Из-за этого работы завершились позже запланированного срока. Для того чтобы открыть движение по участку в зимнее время, было принято решение уложить временный слой асфальта. Весной дорожники вернутся на объект и выполнят устройство полноценного дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок завершения строительства ливневки в районе Запсковья по контракту - ноябрь 2023 года.