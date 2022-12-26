Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улица Ипподромная открылась для движения транспорта в Пскове

Улица Ипподромная открылась для движения транспорта в Пскове. До конца текущий недели, сразу после открытия Троицкого моста, по ней запустят автобусы. Об этом сообщил в своём Тelegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Тelegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

«Более трех месяцев здесь велись работы по прокладке магистральных сетей ливневой канализации для микрорайона Сиреневый. Подрядчик столкнулся с трудностями при разработке скального грунта. Из-за этого работы завершились позже запланированного срока. Для того чтобы открыть движение по участку в зимнее время, было принято решение уложить временный слой асфальта. Весной дорожники вернутся на объект и выполнят устройство полноценного дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок завершения строительства ливневки в районе Запсковья по контракту - ноябрь 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

Как будут отдыхать псковичи в 2023 году, рассказали в инспекции труда
26 декабря 2022

Движение по мосту через Милевку открыли в Пскове
26 декабря 2022

Тарифы на ЖКУ предлагают повышать с учетом платежеспособности россиян
26 декабря 2022

Мобильный интернет формирует новые новогодние традиции - опрос билайн
26 декабря 2022

Улица Ипподромная открылась для движения транспорта в Пскове
26 декабря 2022

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют сегодня в Псковской области
26 декабря 2022

Псковичка приняла участие в финальной игре года «Что? Где? Когда?»
26 декабря 2022

Снегопады ожидаются в регионах Северо-Запада России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...