Псковский бизнесмен Денис Быченков станет гостем «Серебряного дождя»

10:44, 26 декабря 2022, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 26 декабря, в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева предприниматель Денис Быченков, который реализует бизнес-проекты не только в Псковской области, но и в других регионах страны. Он занимается строительством, автомобилями, торговлей, в частности руководит магазинами.

Пристань у пляжа, лыжная школа и велопрогулки: какой бизнес-проект придет в Корытовский лесопарк в 2023 году?

Когда в Пскове будет запущен конвейер первого в России завода вездеходов?

Как от сборщика бутылок дорасти до промышленника и открыть свое конструкторское бюро?

Зачем открывать новый бизнес каждые 3 года и откуда черпать идеи для стартапов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» ( ФМ 88.3) сегодня в 14:00.