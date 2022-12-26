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Экономика

Псковский бизнесмен Денис Быченков станет гостем «Серебряного дождя»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 26 декабря, в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева предприниматель Денис Быченков, который реализует бизнес-проекты не только в Псковской области, но и в других регионах страны. Он занимается строительством, автомобилями, торговлей, в частности руководит магазинами.

  • Пристань у пляжа, лыжная школа и велопрогулки: какой бизнес-проект придет в Корытовский лесопарк в 2023 году?
  • Когда в Пскове будет запущен конвейер первого в России завода вездеходов?
  • Как от сборщика бутылок дорасти до промышленника и открыть свое конструкторское бюро?
  • Зачем открывать новый бизнес каждые 3 года и откуда черпать идеи для стартапов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» ( ФМ 88.3) сегодня в 14:00. 

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