Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благоустроить Корытовский лесопарк намерен псковский бизнесмен

Псковский предприниматель Денис Быченков планирует обустроить Корытовский лесопарк и прилегающий к нему Солдатский пляж. Об этом бизнесмен заявил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Я придумал для себя то, что Корытовский лесопарк, который я с детства люблю и в котором с детства на лыжах катался, должен получить вторую жизнь, потому что последние лет двадцать он пребывает в достаточно запущенном состоянии. Я понимаю, что дела до него вроде бы никому и нет, а такой парк городу, я так считаю, очень нужен», — сказал гость студии.

Он уже провел ремонт на базе «Сосенка» в Корытовском лесопарке, там обустроили пару помещений и организовали прокат лыж. В перспективе бизнесмен намерен открыть и полноценную лыжную школу в лесопарке.

В конечном итоге Денис Быченков ставит перед собой цель организовать в Корытовском лесопарке место для проведения спортивных соревнований городского и регионального уровня.

Помимо этого, планируется благоустройство Солдатского пляжа: «Даже есть такая мечта — запустить туда пароходное сообщение, чтобы было удобно. Чтобы за какие-нибудь 50 рублей можно было от Кремля добраться до пляжа в течение десяти минут и обратно — то есть рейсовый, курсирующий. В принципе, мы это уже согласовали. Там будет маленькая пристань, будет спуск в воду, там будет какое-то благоустройство интересное. Хочется сделать его в современном стиле, чтобы был не просто обычный пляж — песок и вода — нет. Чтобы там были привлекающие людей какие-то активности, какие-то удобства, шезлонги, вот такие вещи».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Пять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

27 декабря 2022

Благоустроить Корытовский лесопарк намерен псковский бизнесмен
27 декабря 2022

Вопросы содержания многоквартирных домов обсудят в Пскове
27 декабря 2022

До +2 градусов прогнозируется в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2022

Итоги Всероссийского экодиктанта подвели в Псковской области
27 декабря 2022

Более 20 световых композиций засияло в Финском парке Пскова
27 декабря 2022

Псковские студенты выступили перед раненными в ходе СВО бойцами

27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...