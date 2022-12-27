Благоустроить Корытовский лесопарк намерен псковский бизнесмен

13:27, 27 декабря 2022, ПАИ

Псковский предприниматель Денис Быченков планирует обустроить Корытовский лесопарк и прилегающий к нему Солдатский пляж. Об этом бизнесмен заявил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Я придумал для себя то, что Корытовский лесопарк, который я с детства люблю и в котором с детства на лыжах катался, должен получить вторую жизнь, потому что последние лет двадцать он пребывает в достаточно запущенном состоянии. Я понимаю, что дела до него вроде бы никому и нет, а такой парк городу, я так считаю, очень нужен», — сказал гость студии.

Он уже провел ремонт на базе «Сосенка» в Корытовском лесопарке, там обустроили пару помещений и организовали прокат лыж. В перспективе бизнесмен намерен открыть и полноценную лыжную школу в лесопарке.

В конечном итоге Денис Быченков ставит перед собой цель организовать в Корытовском лесопарке место для проведения спортивных соревнований городского и регионального уровня.

Помимо этого, планируется благоустройство Солдатского пляжа: «Даже есть такая мечта — запустить туда пароходное сообщение, чтобы было удобно. Чтобы за какие-нибудь 50 рублей можно было от Кремля добраться до пляжа в течение десяти минут и обратно — то есть рейсовый, курсирующий. В принципе, мы это уже согласовали. Там будет маленькая пристань, будет спуск в воду, там будет какое-то благоустройство интересное. Хочется сделать его в современном стиле, чтобы был не просто обычный пляж — песок и вода — нет. Чтобы там были привлекающие людей какие-то активности, какие-то удобства, шезлонги, вот такие вещи».