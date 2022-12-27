Минкульт выделит средства на освоение части залов Поганкиных палат

10:38, 27 декабря 2022, ПАИ

Министерство культуры РФ выделит Псковскому музею-заповеднику средства на освоение части залов Поганкиных палат. Об этом Псковскому агентству информации сообщила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Министерство культуры России заверило нас, что в следующем году нам выделят средства на освоение части залов Поганкиных палат. Начнём с восьми залов и темы Псковского археологического общества», - рассказала она.

Напомним, что реставрация Поганкиных палат в Пскове завершилась 30 июля.

Поганкины палаты – памятник гражданской архитектуры. Это самая большая гражданская постройка XVII века на территории древнего Пскова. Палаты полностью сохранили свой объем, представляют собой П-образное здание, построенное из псковского известняка и состоящее из трех частей: трехэтажной, двухэтажной, одноэтажной. Здание построено по заказу главы рода, крупнейшего псковского купца С. Поганкина.