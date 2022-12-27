Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

11:07, 27 декабря 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 декабря, в 14:00.

Как складываются отношения с основными медиаигроками в регионе?

Следят ли в правительстве Псковской области за рейтингами, которые готовят СМИ?

Как сейчас складываются отношения между медийным и политическим блоком правительства?

Много или мало тратят в Псковской области на СМИ?

В чьем списке Антон Сергей «третий по отвратительности во всем мире»?

Заграничные друзья Антона Сергеева и как они формируют его мнение?

В «Оглавлении» Антон Сергеев подведет медийные итоги уходящего 2022 года и ответит на личные вопросы. Видеотрансляция эфира будет доступна на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в ВК.