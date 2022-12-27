Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
Советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 декабря, в 14:00.
- Как складываются отношения с основными медиаигроками в регионе?
- Следят ли в правительстве Псковской области за рейтингами, которые готовят СМИ?
- Как сейчас складываются отношения между медийным и политическим блоком правительства?
- Много или мало тратят в Псковской области на СМИ?
- В чьем списке Антон Сергей «третий по отвратительности во всем мире»?
- Заграничные друзья Антона Сергеева и как они формируют его мнение?
В «Оглавлении» Антон Сергеев подведет медийные итоги уходящего 2022 года и ответит на личные вопросы. Видеотрансляция эфира будет доступна на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в ВК.
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