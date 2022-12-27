Почему новогодние ёлки не могут быть дешёвыми, объяснили продавцы

15:31, 27 декабря 2022, ПАИ

Продавцы новогодних елей и владельцы ёлочных питомников в Пскове рассказали, из каких факторов складывается цена на их товар, а также о тонкостях елочного бизнеса.

Несмотря на то, что официально цена за метр ёлки в Пскове в этом году начинается от 500 рублей, фактически же красивое пушистое дерево обойдётся примерно в тысячу рублей за метр. Как уверяют владельцы псковских питомников, после всего того труда, который они вложили в то, чтобы вырастить ёлку, продать дешево они её просто не могут. А деревья, которые были доставлены из Пермского края, оказались дорогими в результате всех вложений.

Это транспортные расходы, зарплаты продавцов, охранников, аренда торговой площади. И по сравнению с прошлым годом все эти расходы серьёзно выросли. Причём продать получается не все привезённые ёлки. И так случается каждый год. «Всё, что остаётся, мы безвозмездно отдаём в церковь и на конюшни», - рассказала одна из предпринимательниц газете «Псковская правда».

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Один из питомников, который в этом году снабжает ёлками горожан, расположен в Псковском районе. Его владелец Борис Хохлов рассказал, что ещё в начале 2000-х приобрёл 7 га земли. Весной 2005 года три гектара засадил ёлками. «Активно расти они начали только спустя 6-8 лет», - вспоминает бизнесмен. Каждый год в феврале он проводит обрезку растений, чтобы ёлочки становились гуще и приобретали красивую форму. Получается, что тем деревьям, которые есть в продаже в этом году, уже около 12 лет.

Торговлей ёлками Борис Хохлов занялся четыре года назад. Но пока выходить на рынки других городов не планирует. «У нас не так много ёлок. В тот же Санкт-Петербург не повезёшь 100 деревьев, нужно хотя бы тысячу», - пояснил он.