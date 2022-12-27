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Экономика

Мясные деликатесы предложат псковичам на «Вкусной пятнице»

Крафтовые мясные деликатесы и колбасы можно будет купить на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка в Пскове 28 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Фото: АО «Россельхозбанк»

На «Вкусной пятнице» можно будет приобрести крафтовые мясные деликатесы и колбасы торговой марки «Сase de carne» от ООО «Дом мяса», которые производят предприниматели из Гдова Антон и Александра Скрыпниковы. 

Как отметила Александра Скрыпникова, на мини-ярмарке будет представлена линейка варено-копченной продукции: филе куриной грудки, филе грудки индейки, ветчинные колбасы, сосиски, шейка свиная и многое другое.

Суть крафтовой продукции, по словам Александры Скрыпниковой, – это ручная работа и натуральность. Отмечается, что предприниматели Скрыпниковы готовят только из мяса и натуральных специй, без добавления сои, крахмала, усилителей вкуса и других добавок, заменяющих мясо.

Еще два года назад супруги Скрыпниковы переехали на дачу в Гдов из Санкт-Петербурга во время пандемии и решили побаловать себя и своих друзей сыровялеными колбасами ручной работы. Сегодня ООО «Дом мяса» активно реализует свои товары через интернет-магазин, группу в ВК и на платформе Свое Родное Россельхозбанка, осуществляя доставку сыровяленых колбас по всей России.  

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в главном здании Россельхозбанка в Пскове на улице Некрасова, 44А.

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