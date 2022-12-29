В Псковской области Году культурного наследия было посвящено более 13 тысяч мероприятий

19:52, 29 декабря 2022, ПАИ

Итоги Года культурного наследия подвели в медиацентре Псковского агентства информации. Какие мероприятия прошли в Псковской области и что было реализовано, рассказали эксперты.

«Обозначим сразу, что в нашем регионе Году культурного наследия было посвящено более 13 тысяч мероприятий. Все муниципалитеты активно участвовали, во всех развивались фольклорные коллективы, будем продолжать с ними работу. В области у нас более 150 коллективов со званием «народный». Одному коллективу мы присвоили это звание в этом году, у всех новые костюмы, новый репертуар», - рассказала заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

По её словам, все подведомственные учреждения культуры активно участвовали в работе в этом году.

«2022 год был очень плодотворным. Вся работа 284 учреждений области была направлена на популяризацию народных традиций. Наши мероприятия - фестивали, выставки, праздники, проекты – их было огромное количество в этом году», - отметила исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

По её словам, в этом году 16 марта прошло открытие Года культурного наследия со спектаклем-мюзиклом, премьерой «Ванька-мечтатель», в которой принял участие ведущий коллектив региона – ансамбль «Уграда». А 15 декабря провели торжественное закрытие, посвященное закрытию Года культурного наследия.

Также в регионе были проведены новые проекты.«По инициативе губернатора был издан фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края». Над ним работали команды научных сотрудников, художников, комитета по культуре Псковской области», – сказала исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества.

«Два объекта нематериального культурного наследия Псковской области вошли в «Золотую антологию народной культуры». От каждого региона по одному, а от нас два», – дополнила спикер.

Еще один реализованный проект – «Вышитая карта Псковской области». «Что восхитило меня в этом проекте – это не мы обратились к мастерицам, а Светлана Самарина [руководитель проекта «Вышитая карта Псковской области». – Прим. ред.] сама к нам пришла. Для нас этот проект очень важен», – включилась в разговор заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Свой вклад в развитие культурного наследия внёс также Псковский музей-заповедник.«Не ошибусь, если скажу, что наш музей находится на стыке материального и нематериального культурного наследия. У нас хранится 24 тысячи предметов декоративно-прикладного искусства. Евгения Кривенко, сотрудник нашего музея, сейчас подхватила программу «В музей за сказкой», где используются музейные предметы и дети раскрывают для себя сказки по-новому», – прокомментировала учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская.

Туристский информационный центр также занимается поддержкой культурного наследия региона, на сайте портала размещена информация по достопримечательностям области. «Конечно, ещё одно из главных мероприятий – это то, что мы приняли участие в проекте, которое было организовано Федеральным агентством по туризму, оно по лучшим этнографическим местам Псковской области. Места мы не заняли, но тем не менее о Платишино рассказали, всем очень понравилось», - объяснила директор Туристского информационного центра Лариса Семашко.

«Мы активно пропагандируем и освещаем центр народного творчества. Деревня Платишино попала у нас в проект «Серебряное ожерелье», был специально размещён дайджест по местам этнотуризма Псковской области», - дополнила Лариса Семашко.

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь поделилась, что в региональном туристическом центре также были реализованы мероприятия в рамках Года культурного наследия: «Мы в этом году проводили много проектов, и старообрядцы у нас были, и прекрасный проект «Пушкин и его друзья». Мы побольше хотели рассказать о культурном наследии туристам нашего города. Нам удалось сделать в этом году кооперацию с мастерами города, для того чтобы ремесленные произведения - это варежки, ремни, магниты - были реалиованы у нас в сувенирной лавке. Мы хотели, чтобы это было монетизировано, чтобы коллеги понимали, что за их прекрасное творчество могут платить».

Также, по словам Кристины Кобызь, осуществлялось продвижение истории Дома Беклешова - первой городской мужской гимназии. В следующем году туристический центр планирует проведение краеведческой конференции. «Мы хотим посвятить её Александру Ангину - иллюстратору, который изобразил «Мёртвые души», ветхозаветные книги», - дополнила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.