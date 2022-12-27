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Политика

Покинувшие страну россияне могут стать иноагентами

Россияне, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, могут в ряде случаев подпасть под действие закона об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сообщает «Москва24».

По словам политика, можно считать, что человек, который уехал за рубеж, оказался под иностранным влиянием.

«А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — приводит слова Климова ТАСС.

По мнению сенатора, такие люди не могут претендовать на государственные заказы или должности. Он признался, что не доверил бы им никакую работу в сфере государственной власти и был бы удивлён, если бы они начали преподавать в вузах или школах.

Вместе с тем политик напомнил, что решение о признании кого-либо иноагентом принимает Минюст РФ. 
 

 

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