О «перезагрузке» отношений с Витебской областью рассказала псковский вице-губернатор

09:37, 28 декабря 2022, ПАИ

О «перезагрузке» отношений с Витебской областью рассказала псковский вице-губернатор Нинель Салагаева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Важным событием является перезагрузка отношений в сфере сотрудничества с Витебской областью, - подчеркнула заместитель губернатора. - Вы знаете, что Псковская область всегда сотрудничала, и у нас подписано соглашение, мы взаимодействуем в рамках дорожной карты».

Она напомнила, что в начале июля состоялся визит в регион председателя облисполкома Витебской области Александра Субботина. «Наши руководители договорились о перезапуске отношений, об активизации этих отношений, и уже в сентябре состоялись Дни Витебской области в Пскове. Сейчас мы планируем, готовимся, что в следующем году проведем Дни Псковской области в Витебске», - уточнила Нинель Салагаева.