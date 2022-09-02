Дни Витебской области открылись в Пскове

12:15, 02 сентября 2022, ПАИ

Торжественное открытие Дней Витебской области состоялось в спортивно-развлекательном центре «Простория». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на открытии побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На выставке «Инновационный потенциал Витебской области» размещено более 25 стендов производителей, представляющих кабельно-проводниковую продукцию (КПП), электрозарядные станции, радиоэлектронную аппаратуру, элементы водоочистки, архитектурные и строительные решения, детское питание и прочее.

Губернатор осмотрел стенды, пообщался с производителями, узнал об особенностях производства продукции. Особый интерес главы региона вызвало сельское хозяйство, домостроение и способы очистки воды.

Сегодня же на площадке пройдет конференция «Импортозамещение и производственная кооперация — возможности к сотрудничеству». Коллеги из Псковской и Витебской областей обсудят сотрудничество в сфере сельского хозяйства и АПК, возможности партнерства в промышленном производстве, строительстве и ЖКХ, образовании, туризме и оздоровлении.

В течение всех трех дней в Финском парке будет работать ярмарка производителей Витебской области. Они представят потребительские товары, в том числе продукты питания и изделия легкой промышленности. Ожидается более 200 представителей предприятий и организаций Белоруссии.

В рамках культурной программы в Финском парке и на других площадках запланированы выступления творческих коллективов республики.

Для студентов Витебского государственного колледжа культуры и искусств будут организованы творческие встречи, мастер-классы и хореографические баттлы с коллегами из Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В Псковском городском культурном центре состоится выставка «Культурное наследие Витебской области». В экспозиции — уникальные экспонаты из фондов Витебского областного краеведческого музея и областной библиотеки. Закроет праздник концерт лучших творческих коллективов Витебской области — участников международного конкурса «Славянский базар», а также многократных победителей различных международных конкурсов.

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным.