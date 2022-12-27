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Политика

Медведев призвал лишить источников доходов уехавших из страны россиян

 Уехавшие за границу россияне, желающие поражения своей стране, должны быть полностью отрезаны от источников доходов в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, возвращение таких лиц домой может состояться «только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях - только через амнистию или помилование».

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