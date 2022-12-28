Опубликовано поздравление с Новым годом от псковских бойцов с передовой СВО на Украине

19:07, 28 декабря 2022, ПАИ

Эксклюзивное поздравление псковских бойцов, принимающих участие в СВО, опубликовал Telegram-канал Бериславского района Херсонской области.

«От всего личного состава нашего подразделения поздравляем всех жителей Российской Федерации с Новым годом. Желаем вам мирного неба над головой, пусть все ваши родные и близкие вернутся живыми. С Новым годом!» — говорят два псковича на видео.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области.