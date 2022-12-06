Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области

13:37, 06 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области.

«Никакая вторая волна мобилизации не планируется на сегодняшний день», – ответил он на вопрос слушательницы в прямом эфире радиостанции 60 FM.

Глава региона также заметил, что во время проведения частичной мобилизации в регионе было допущено немало ошибок. «Значительную часть людей, ошибочно мобилизованных, пришлось возвращать. Буквально пару недель назад эта работа завершилась. Возвращали и по 7, и по 10 человек. Военком с нами не спорил и наш подход к работе в этом смысле принял. Многое связано с тем, что в военкоматах была неактуальная база – такая, на картонных карточках», – сказал он.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, 2 ноября она завершилась. Всего планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. В Псковской области – почти 2 тысячи человек.