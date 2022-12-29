Финансирование сферы культуры в Псковской области увеличится на 30 млн рублей

11:23, 29 декабря 2022, ПАИ

Финансирование «Культуры» в 2023 году увеличится на 30 миллионов и составит 989 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, сообщает корреспондент ПАИ.

«В том числе на эти средства планируется построить центр культурного развития в Острове (более 80 миллионов рублей). Это будет первый такой объект в Псковской области. В нём разместятся концертный зал, кинотеатр, музейно-выставочный комплекс, библиотека и творческие мастерские для детей», - отметил глава региона.

Кроме того, 55 миллионов рублей было выиграно в качестве гранта на создание школы креативных индустрий. «Проект будет реализован на базе единственной в регионе профессиональной образовательной организации в сфере искусств – областном колледже искусств имени Римского-Корсакова», - уточнил Михаил Ведерников.

Также шесть музеев на сумму свыше 40 миллионов рублей пройдут техническое переоснащение.

«Все знаковые региональные мероприятия запланированы, более того, некоторые из них выиграли крупные гранты, а значит, будут ещё более яркими, масштабными и интересными. Продолжим насыщать событийную повестку и в наших муниципалитетах. В этом году мы уже провели подобные мероприятия в Великих Луках, Усвятах, Самолве. В следующем году 550 лет Печорам и 700 лет Гдову», - подчеркнул губернатор.

Вместе с этим 23 миллиона рублей направят на масштабный проект «Детская филармония», который будет реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств.

«Проект, в первую очередь, будет направлен на развитие кадрового потенциала отрасли культуры. Планируется создание двух коллективов – Детского оркестра русских народных инструментов и Детского камерного оркестра», - пояснил Михаил Ведерников.