В Псковской области утвержден почти десятимиллиардный бюджет ФОМС

11:38, 29 декабря 2022, ПАИ

Закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» приняли депутаты регионального парламента на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Из-за дополнительных 11 млн рублей, на которые увеличились первоначально предложенные в законопроекте цифры доходов и расходов фонда, депутаты вернулись к первому чтению бюджета, а затем уже без правок приняли его во втором и третьем чтении.

Утверждённый на следующий год объём доходов и расходов территориального фонда ОМС составляет 9 млрд 839 млн 205,2 тысячи рублей, что почти на миллиард больше, чем год назад.

Основным источником формирования бюджета территориального ФОМС является субвенция из федерального фонда, которая рассчитывается исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива. Субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Псковской области в 2023 году определена в сумме 9 млрд 578 млн 468,1 тысячи рублей. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения покрываются за счёт средств областного бюджета – в составе субвенции эта сумма составляет 3 млрд 45 млн 279,3 тысячи рублей.

Доходы бюджета территориального ФОМС направляются на финансирование базовой территориальной программы обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, а также возмещение затрат медицинским организациям области за лечение пациентов, застрахованных в других субъектах РФ.