Более 700 миллионов вложат в развитие инфраструктуры «Моглино»

13:54, 29 декабря 2022, ПАИ

Финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития продолжается в Псковской области. На эти цели в следующем году предусмотрен один миллиард рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.

В том числе 707 миллионов направят на развитие инфраструктуры «Моглино», 200 миллионов — на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства и ещё 100 миллионов — на докапитализацию микрофинансовой организации.

По словам главы региона, данная программа даёт реальные, осязаемые результаты. «В этом году были завершены все работы по запуску производства промышленных и медицинских газов «Елме Мессер Рус». Объём инвестиций составил свыше 2,5 миллиарда рублей. Предприятие уже полноценно работает, вы наверняка видели в городе автоцистерны компании», — сказал губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что вчера состоялся запуск первой очереди проекта «Титан-Полимер». «Компания приложила огромные усилия, чтобы начать работу в современных непростых условиях, но успешно справилась с этой задачей. Общий объём инвестиций уже составил почти десяти миллиардов рублей. Готовится к реализации вторая очередь с таким же объёмом инвестиций», — рассказал он.

По расчётам, которые вошли в бизнес-план компании, до 2030 года «Титан-Полимер» накопительным итогом перечислит 789 миллионов налоговых отчислений в региональный бюджет и 19,3 миллиарда — в федеральный, отметил Михаил Ведерников.

«Мы доказываем, что те инвестиции, которые вложили в нас из федерального бюджета, возвращаются в виде налогов. Поэтому в перспективе мы можем рассчитывать на дальнейшую поддержку и реализацию новых масштабных проектов», — подытожил псковский губернатор.