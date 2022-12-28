Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О планах по развитию завода «Титан-Полимер» доложил президенту Михаил Ведерников

Создание технопарка, а также развитие смежных производств планируется реализовать на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии открытия завода, в которой в формате ВКС принял участие президент РФ Владимир Путин. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Он отметил, что в данный проект вложено десять миллиардов и ещё десять планируется направить до его окончания. «Это высокопроизводительные рабочие места для нашего региона. 270 человек уже работают на предприятии, и к окончанию последней очереди планируется, что будет 500 сотрудников», - подчеркнул глава региона.

По его словам, средняя зарплата на заводе составляет 40 тысяч рублей, что на 14 % больше, чем в среднем по Псковской области. После запуска, добавил он, налоговые отчисления от региона должны кратно вырасти и составить уже свыше 20 миллиардов рублей.

«В дальнейшем здесь планируется создание технопарка, развитие смежных производств, это поможет обеспечить порядка двух тысяч рабочих мест», - подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2022

Количество первичных профорганизаций увеличилось в Псковской области за год
28 декабря 2022

Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста

28 декабря 2022

Алексей Севастьянов – об открытии движения по Троицкому мосту: Для города это событие

28 декабря 2022

Строительство экотехнопарка обсудили псковские депутаты

28 декабря 2022

Владимир Путин намерен посетить Псковскую область
28 декабря 2022

Конкурс лучших: как определяли «Лидера года – 2022» в Псковской области
28 декабря 2022

Отреставрированный мемориал «Вечный огонь» открыли в Пскове
28 декабря 2022

О планах по развитию завода «Титан-Полимер» доложил президенту Михаил Ведерников


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...