О планах по развитию завода «Титан-Полимер» доложил президенту Михаил Ведерников

16:52, 28 декабря 2022, ПАИ

Создание технопарка, а также развитие смежных производств планируется реализовать на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время церемонии открытия завода, в которой в формате ВКС принял участие президент РФ Владимир Путин. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Он отметил, что в данный проект вложено десять миллиардов и ещё десять планируется направить до его окончания. «Это высокопроизводительные рабочие места для нашего региона. 270 человек уже работают на предприятии, и к окончанию последней очереди планируется, что будет 500 сотрудников», - подчеркнул глава региона.

По его словам, средняя зарплата на заводе составляет 40 тысяч рублей, что на 14 % больше, чем в среднем по Псковской области. После запуска, добавил он, налоговые отчисления от региона должны кратно вырасти и составить уже свыше 20 миллиардов рублей.

«В дальнейшем здесь планируется создание технопарка, развитие смежных производств, это поможет обеспечить порядка двух тысяч рабочих мест», - подытожил Михаил Ведерников.