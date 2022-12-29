Псковская область освободила инвесторов от налога на имущество организаций

12:47, 29 декабря 2022, ПАИ

Депутатский корпус Собрания поддержал правительственную инициативу и принял закон об освобождении инвесторов, реализующих проекты на территории Псковской области, от уплаты налога на имущество организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Мера поддержки распространяется на инвестпроекты, утверждённые региональным правительством. Ранее для таких инвесторов устанавливалась ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,01 %, что соразмерно снижению суммы налога на 99,5 %. Теперь инвесторы получили налоговую льготу в виде полного освобождения от налога на имущество организаций. Исключение составляют объекты, в отношении которых инвестор пользовался или пользуется налоговой льготой по налогу на имущество организаций на основании действующих положений областного законодательства.

Добавим, в регионе реализуется 21 утверждённый правительством инвестиционный проект. В 2022 году по 9 из них заканчивается срок действия налоговых льгот.