В Минэнерго опровергли информацию о скачке цен на электроэнергию

14:34, 29 декабря 2022, ПАИ

Минэнерго опроверг заявление издательства «Коммерсантъ» о росте цен на электронергию. Текст опровержения был опубликован в телеграм-канале Министерства энергетики России.

Раннее «Коммерсантъ» сообщал о резком скачке цен на электроэнергию в евпропейской части РФ и на Урале. Авторы статьи назвали рост цен историческим максимумом и привязали его к плановым ремонтам во многих энергоблоках АЭС по всей России, а также к росту цен на природной газ.

«Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России», — ответили на статью в Минэнерго.

Там также уточнили, что накопленным итогом с начала года оптовые цены, по которым электроэнергию покупают промышленные потребители, существенно ниже инфляции.

«Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса и предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальными и непродолжительными, а уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Сенсации тут нет», – подвели итог в министерстве.