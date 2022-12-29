Более чем на 30% снизилось производство текстильных изделий

18:02, 29 декабря 2022, ПАИ

Промышленное производство в январе – ноябре 2022 года сократилось на 0,2 % по сравнению с январём – ноябрём 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчёте индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, в обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

В январе – ноябре 2022 года рост объёмов производства в сравнении с январём – ноябрём 2021 года показали только обрабатывающие производства — на 1,4 %.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,8 %, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объёмы на 7,3 %, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 11,8 %.

Из обрабатывающих производств максимальный рост объёмов производства продемонстрировали (по сравнению с январём – ноябрём 2021 года) ремонт и монтаж машин и оборудования (68,8 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (61,4 %), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (55,4 %).

Больше других снизилось производство текстильных изделий (на 38 %) и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 21,5 %).

В январе – ноябре 2022 года по сравнению с январём – ноябрём 2021 года из важнейших видов пищевых продуктов выросло производство мяса и субпродуктов (на 6,4 %), рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков (на 30,2 %). Производство молока, кроме сырого, сократилось на 5,6 %, изделий хлебобулочных недлительного хранения — на 0,8 %.