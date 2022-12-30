Умерла законодательница панк-моды Вивьен Вествуд
Умерла знаменитая британская модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год, она скончалась в Лондоне в окружении своих близких.
Вивьен Вествуд - одна из основоположниц стиля панк в высокой моде, она придумала рваные джинсы и основала бренд белья Agent Provocateur.
Вествуд была Дамой-командором ордена Британской империи.
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