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Политика

Александр Серавин включил в число важных политических событий изменение модели управления Псковом

Отмену двуглавой системы управления городом Псковом включил в число важных политических событий уходящего года заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Свое мнение он выскзала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Важной вехой является новая форма избрания главы города, когда это объединенная история. Посмотрим, насколько это будет эффективно и правильно, но я возлагаю большие надежды на эту форму в современности», - сказал вице-губернатор.

Напомним, что в мае этого года депутаты городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

По итогам голосования главой Пскова избрали Бориса Елкина, его кандидатуру на сессии гордумы 3 ноября поддержали 23 депутата, один бюллетень был признан недействительным.

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