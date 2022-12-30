Александр Серавин назвал преимущества политического разнообразия в регионе

11:20, 30 декабря 2022, ПАИ

Почему политическое разнообразие важно для развития региона, объяснил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Очень важной вехой прошлого года, на мой взгляд, является количество партий, которые получили мандаты в выборные органы Псковской области, их стало больше, соответственно, разнообразился политический спектр. Надеюсь, больше будет разных мнений, будут интереснее происходить дискуссии в рамках избирательных кампаний», - отметил он.

Так, в этом году ЛДПР выдвинула своих кандидатов для участия в 28 кампаниях, КПРФ – в 25, «Справедливая Россия» – в 20, «Партия социальной защиты» – в 19, «Партия роста» – в 11, «Родина» – в семи, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – в пяти. При этом «Коммунисты России», «Партия дела», «Партия возрождения России» и «Гражданская платформа» выбрали по одной избирательной кампании.