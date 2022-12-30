Уровень безработицы в Псковской области снизился на треть

14:03, 30 декабря 2022, ПАИ

Уровень безработицы в Псковской области снизился на 30 % по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алену Трунову.

«Безработица находится на довольно низком уровне, мы ее сократили на 30 %, - рассказала Алена Трунова. - В начале года у нас около 2 500 человек стояли на учете и еще 500-700 человек обратились за содействием».

По уровню регистрируемой безработицы Псковская область среди регионов Северо-Западного федерального округа делит 2-3 место с Санкт-Петербургом и занимает 18-е место в России. Сейчас численность безработных в регионе 1 710 человек, при этом количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, составило 9 535 единиц.

«Работодатель и соискатель не могут найти друг друга, потому что есть территориальный дисбаланс, будем честны, - объяснила Алена Трунова. - В основном люди, которые у нас стоят на учете по безработице и получают пособия, - это проживающие на небольших сельских территориях. И у кого-то позиция такая: я здесь живу, мне хорошо, а вы либо прямо здесь мне организуйте рабочее место, либо я буду получать пособие. При этом кто-то дерзает и переобучается. Все люди разные».

По словам председателя комитета, к сожалению, многие люди не соответствуют запросам работодателей. На то, чтобы это изменить, нацелен нацпроект «Демография». В его рамках в Псковской области организуют более 300 образовательных направлений по быстрой переквалификации.

Среди наиболее востребованных в регионе профессий по-прежнему остаются врач, медицинская сестра, слесарь, водитель, инженер, учитель, электромонтер, швея, фельдшер, повар, бухгалтер, продавец, воспитатель и преподаватель.