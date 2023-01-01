Экономист рассказала, что точно подорожает после Нового года

12:21, 01 января 2023, ПАИ

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее», — отметила эксперт.

Изменение ставок акцизов с 1 января затронет алкогольную продукцию (вино, шампанское, пиво), спиртосодержащую пищевую (виноматериалы, эмульсии, суспензии и т.д.) и непищевую (например, парфюмерию и косметику) продукцию с содержанием спирта более 1,5 % объёма готовой продукции, табачную продукцию, электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет, легковые автомобили и мотоциклы, автомобильный бензин и дизельное топливо.

«Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2и%) в размере 7 рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», — добавила экономист.

В рамках борьбы с контрафактом рассматривается возможность повышения минимальных цен закупки, поставки и продажи шампанского. В настоящее время минимальная цена на шампанское в торговых сетях составляет 169 рублей за бутылку 0,75 л, а в случае повышения ставки она вырастет до 239 руб.

В России с 1 января будут изменены акцизы на ряд товаров, что приведёт к росту стоимости некоторых товаров. В частности, гарантированно вырастут цены на алкоголь, табачные изделия, автомобили и мотоциклы, а также на бензин и дизельное топливо, сообщает агентство «Прайм».