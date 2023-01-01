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Экономика

Российские АЭС произвели рекордный объём энергии

АЭС в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщает агентство «Прайм».

«Атомные станции выработали свыше 223,371 млрд кВт-ч (за 2021 год было выработано свыше 222,436 млрд кВт-ч)», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора концерна Андрея Петрова, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать её срок на 146 суток, в том числе благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.

Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52 % при плановом показателе 217,872 млрд кВт-ч (или на 100,42 % относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21 %.

Сегодня в состав концерна «Росэнергоатом» на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находится 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) с суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20 % от всего объёма выработки электроэнергии в РФ.

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