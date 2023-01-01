Постояльцы Гдовского дома-интерната получили подарки от Деда Мороза

21:04, 01 января 2023, ПАИ

В ГБУСО «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Дед Мороз и Снегурочка пришли с подарками и добрыми пожеланиями, сообщает газета «Гдовская заря».

А ещё постояльцы дома получили подарки от постоянных спонсоров-друзей.

«Мы хотим поблагодарить всех-всех, кто подарил нам праздничное настроение. В первую очередь – председателя районного Совета ветеранов Веру Кабанову, Алексея Егорова, Юлию Тарасову и благотворительный фонд «Вознеси сердце», который ежегодно нам дарит подарки», — сказала директор учреждения Нина Мошникова.