Постояльцы Гдовского дома-интерната получили подарки от Деда Мороза
В ГБУСО «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Дед Мороз и Снегурочка пришли с подарками и добрыми пожеланиями, сообщает газета «Гдовская заря».
А ещё постояльцы дома получили подарки от постоянных спонсоров-друзей.
«Мы хотим поблагодарить всех-всех, кто подарил нам праздничное настроение. В первую очередь – председателя районного Совета ветеранов Веру Кабанову, Алексея Егорова, Юлию Тарасову и благотворительный фонд «Вознеси сердце», который ежегодно нам дарит подарки», — сказала директор учреждения Нина Мошникова.
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