Около 12 тысяч новогодних подарков из Чечни были доставлены детям из ДНР

22:39, 01 января 2023, ПАИ

Около 12 тысяч новогодних подарков из Чечни были доставлены детям из ДНР, сообщает корреспондент ТАСС.

«По решению моей любимой мамы, президента регионального общественного фонда Аймани Несиевны, в новые регионы доставлен поистине впечатляющий груз подарков. В одну только Донецкую Республику было отправлено порядка 12 тыс. подарочных наборов для детей», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, подарки были доставлены также и в другие новые регионы России, где сегодня «царит по-настоящему новогодняя атмосфера».