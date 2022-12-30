Около 12 тысяч новогодних подарков из Чечни были доставлены детям из ДНР
Около 12 тысяч новогодних подарков из Чечни были доставлены детям из ДНР, сообщает корреспондент ТАСС.
«По решению моей любимой мамы, президента регионального общественного фонда Аймани Несиевны, в новые регионы доставлен поистине впечатляющий груз подарков. В одну только Донецкую Республику было отправлено порядка 12 тыс. подарочных наборов для детей», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, подарки были доставлены также и в другие новые регионы России, где сегодня «царит по-настоящему новогодняя атмосфера».
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