Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

23:03, 01 января 2023, ПАИ

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области, следует из данных официального ресурса оповещению.

Украинское издание «Клименко тайм» сообщило о взрывах в Днепропетровской области. По предварительной информации, это работа украинской ПВО.