Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области, следует из данных официального ресурса оповещению.
Украинское издание «Клименко тайм» сообщило о взрывах в Днепропетровской области. По предварительной информации, это работа украинской ПВО.
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