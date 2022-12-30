2023 год должен стать годом победы России — Володин

09:52, 02 января 2023, ПАИ

Исторические события ушедшего года запустили процессы, результаты которых можно будет увидеть в 2023 году — для России он должен стать годом развития и победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна. Приняты судьбоносные решения президентом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета России. Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023 году», — написал он в своём Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

По словам парламентария, 2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на десятилетия вперёд. «Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей победы», — уверен Вячеслав Володин.

Он также отметил, что для того, чтобы это стало возможным как можно быстрее, «нам всем необходимо более эффективно работать каждому на своём участке».