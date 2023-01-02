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Новые правила освидетельствования водителей на алкоголь начнут работать в России

Меняются правила проверки водителей. Фото: Flickr Лицензия Creative Commons

С 1 марта 2023 года водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение, пишет Telegram-канал «АиФ». Коснёмся их подробнее.

В чём суть новых правил?

Если у сотрудников Госавтоинспекции возникло подозрение в том, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, они могут провести его освидетельствование как в присутствии двух понятых (так требует закон), так и без них.

Как пояснил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, «продувка» водителей без понятых и ранее была прописана в КоАП РФ как возможная, но теперь «эта норма появилась в правилах  освидетельствования», рассказал эксперт РИА Новости. Изменения позволят сделать процесс освидетельствования водителей «более логичным».

Однако есть важный нюанс: с марта 2023 года проводить «продувку» без понятых инспекторы обязаны только под видеозапись.

«Должностные лица военной автомобильной инспекции в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения лица, которое управляет транспортным средством соответствующего вида, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения», — сказано в законе.

Основаниями для освидетельствования водителя считаются следующие факторы:

  • запах алкоголя изо рта;
  • неустойчивые позы;
  • нарушение речи;
  • резкое изменение цвета лица;
  • поведение, не соответствующее обстановке.

Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утверждённого типа (лицензированные алкотестеры), обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Сколько промилле должно быть у пьяного человека?

Факт употребления алкоголя подтверждается «наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха», сказано в правилах освидетельствования водителей.

Если результаты проверки отрицательные, а у инспекторов достаточно оснований полагать, что водитель пьян, то его направляют на медицинское освидетельствование. Также туда направляют водителей, несогласных с результатами теста или вовсе отказавшихся его проходить.

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