Женщина погибла, двое детей госпитализированы в результате ДТП в Порховском районе
В Порховском районе у деревни Большие Луки 34-летний водитель, управляя автомобилем Haval F7, не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка. Ещё двое пассажиров, детей 9 и 5 лет, госпитализированы в медучреждение. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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