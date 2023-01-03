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Происшествия

Женщина погибла, двое детей госпитализированы в результате ДТП в Порховском районе

В Порховском районе у деревни Большие Луки 34-летний водитель, управляя автомобилем Haval F7, не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.  

Фото с места происшествия

В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка. Ещё двое пассажиров, детей 9 и 5 лет, госпитализированы в медучреждение. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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